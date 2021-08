Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si profesorii din Austria vor fi testati pentru infectia cu coronavirus de trei ori pe saptamana, indiferent daca au fost vaccinati sau nu, in primele trei saptamani ale noul an scolar, informeaza dpa. Dupa aceasta prima etapa, vor fi instituite masuri antiepidemice in functie de incidenta infectarilor…

- Ministrul Educației a revenit asupra deciziilor! Noul an școlar se va desfașura dupa scenarii semaforizate. Daca in urma cu doua zile ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca școala va incepe cu prezența fizica, fara alte scenarii epidemiologice, dupa o declarație contradictorie a președintelui…

- Ministrul Educației a facut anunțul : cand va incepe școala și in ce condiții se vor desfașura cursurile Ministrul Educației a facut anunțul : cand va incepe școala și in ce condiții se vor desfașura cursurile Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de…

- Cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 asociate prezenței la școala au legatura mai mult cu situația epidemiologica din localitate, arata un studiu american publicat in revista Nature și citat de Edupedu.ro . Astfel, rata de infectare nu este influențata in mod considerabil de cursurile facute in format…

- Profesorii care nu sunt vaccinați impotriva COVID-19 ar putea fi testați inainte de a intra la ore, daca ministerele Sanatații și Educației vor lua aceasta decizie. Din 13 septembrie, este posibil ca toți elevi sa se poata intoarce in banci, a spus ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Pentru ca doar…

- Cum va incepe școala in toamna. Toți elevii in clase și profesori testați periodic. Profesorii care nu vor dori sa se vaccineze ar putea fi testați periodic, inainte sa intre in școala, a declarat duminica seara, la Digi24, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Ideea ca profesorii nevaccinați sa fie…