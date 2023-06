Cum se va desfășura Evaluarea Națională 2023: Calendarul complet al examenelor Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 19 iunie - 4 iulie 2023. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, peste 161.500 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in vederea susținerii examenului, organizat in 3.553 de unitați de invațamant/centre de examen. Prima proba, Limba și literatura romana, va avea loc luni, 19 iunie și va fi urmata de proba la Matematica, miercuri, 21 iunie. Proba la Limba și literatura materna este programata joi, 22 iunie.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand incepe Evaluarea Naționala 2023. Examenul debuteaza cu proba scrisa la Limba romana pentru absolvenții de clasa a VIII-a. In articolul de mai jos aveți calendarul examenelor și tot ce trebuie sa știi despre desfașurarea probelor. Evaluarea Naționala 2023. Cand are loc prima proba scrisa, Limba…

- Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluare Naționala 2023 pentru elevii de clasa a VIII-a. Potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial, perioada de inscriere la Evaluarea Naționala 2023 este cuprinsa intre 6-9 iunie. Inscrierea candidaților se face automat de catre secretariatele școlilor,…

- Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a sasea, care fusese programata in aceasta saptamana, a fost amanata din nou, prin ordin al ministrului Educatiei. Astfel, examenele vor avea loc in 12 si 13 iunie. "A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului…

- Ministerul Educației a anunțat, luni, ca Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a a fost amanata cu doua saptamani. Astfel, examenul va fi susținut de elevi in zilele de 12 iunie – Limba și comunicare, respectiv 13 iunie – Matematica și științe ale naturii. Evaluarea Naționala, amanata cu doua saptamani…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustine, marti, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, anunța Agerpres.Miercuri va fi sustinuta proba la Matematica, iar elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe joi…

- Ministerul Educatiei anunta ca de astazi incep evaluarile nationale la finalul claselor a II a, a IV a si a VI a in anul scolar 2022 2023.Calendarul de administrare a evaluarilor nationale la finalul clasei a II a bull; 9 mai 2023 Limba romana Limba materna scrisbull; 10 mai 2023 Limba romana Limba…

- Simularea la evaluarea naționala continua astazi, 21 martie, iar a doua proba susținuta de elevii de clasa a VIII-a va fi la matematica. Testarea are rolul de a-i ajuta pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului de evaluare naționala. Cuprins: Cum se va desfașura proba de simulare a evaluarii…

- Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examului de Evaluare Naționala cu proba la Limba și literatura Romana. Elevii de clasa a VIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti,…