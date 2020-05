Stiri pe aceeasi tema

- 1. Prin activitatea de ingrijire personala se intelege activitatea desfasurata in spatii special destinate pentru frizerie, coafura, manichiura, pedichiura si cosmetica. 2. Accesul la aceste servicii se realizeaza cu programare prealabila, astfel incat sa nu existe persoane in asteptare in interiorul…

- Combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara si-a reluat activitatea de productie, cu respectarea normelor de protectie a salariatilor pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, angajatii primind masti si manusi de protectie, in paralel cu asigurarea dezinfectantilor si materialelor igienico-sanitare.…

- Primaria Alba Iulia a luat decizia redeschiderii Pieței Agroalimentare Volante din Cetate in ziua de vineri, 17 aprilie 2020. Piața va funcționa intre orele 08.00 – 12.00. Accesul este permis doar producatorilor agricoli locali. Condițiile impuse pentru funcționarea pieței volante: – vanzarea produselor…

- In perioada 15-18 aprilie, producatorii vor putea vinde ambulant in Chisinau produse de panificatie ambalate, precum pasca, cozonaci, colaci si alte produse. Vanzarea se va face intre orele 07.00 si 16.00, din automagazin sau toneta, in locuri special amenajate, stabilite de preturile de sector si primariile…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean sa verifice in regim de urgența sesizarea primita, conform careia, cateva cadre medicale (asistente), din cadrul Spitalului Județean Suceava, sustrag dezinfectanții pentru igienizarea spațiilor, prin utilizarea…

- Pentru prevenirea raspandirii infectiei cu virusul COVID 19, Autoritatea Navala Romana a luat o serie de masuri privind activitatile de relatii cu publicul desfasurate la sediile institutiei.Astfel, programul de lucru cu publicul pentru primirea si eliberarea de documente a fost stabilit intre orele…

- Piețele din Galați au fost dezinfectate. Angajații administrației care gestioneaza spatiile de vanzare a fructelor și legumelor au spalat cu soluții de igienizare toate zonele de unde galațenii se aprovizioneaza.

- Inspectorii ANAF care lucreaza la frontiera sunt expuși coronavirusului, la fel ca și colegii lor de la centrele regionale. Sindicaliștii susțin ca nu li s-au dat maști, dezinfectanți și nu s-au luat masuri de dezinfectare a spațiilor.La Directiile Regionale Antifrauda care lucreaza in frontiera sunt…