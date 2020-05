Stiri pe aceeasi tema

- Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, potrivit Agerpres. Spania este a doua…

- Un numar de aproximativ 159.000 de decese suplimentare fata de cat ar fi fost de asteptat in mod obisnuit a fost inregistrat de la inceputul lunii martie in 24 de tari europene, a declarat joi un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a spus ca o "proportie semnificativa" a cresterii…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv''…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat miercuri ca prelungeste perioada pe care sunt suspendate mai multe rute din Romania din cauza extinderii restrictiilor impuse de autoritati, astfel ca zborurile spre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor…

- Spania a anuntat luni ca turistii straini pot reveni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri de distantare sociala din Europa, dar companiile de turism sunt sceptice sa pot salva sezonul de vara, transmite Reuters. A doua cea mai vizitata…

- Bulgaria a anuntat luni ca interzice accesul pe teritoriul sau a strainilor din afara Uniunii Europene, dar si a cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus, precum Italia si Spania, transmite Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 35: 'Debandada…

- Romania a actualizat lista cu zonele ROSII de COVID-19. Austria, Belgia, Elvetia, Italia, Franta, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA si Turcia sunt si ele acum tari considerate ”zone rosii” ca urmare a cazurilor de coronavirus.

- S&P Global se asteapta la o scadere de 2% in zona euro in acest an Criza coronavirusului va provoca in acest an o recesiune de 2% in zona euro si Marea Britanie, a estimat joi agentia de evaluare financiara S&P Global. Într-un scenariu mai pesimist, în care actualele măsuri…