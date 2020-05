Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a dat publicitații un set de propuneri privind modul in care se va circula cu trenul dupa 15 mai.Potrivit noilor recomandariprivind transportul pe caile ferate, in trenuri se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor,…

- Printre propuneri se numara montarea de panouri separatoare între sofer si pasageri în mijloacele de transport în comun, deplasarea cu mai putini oameni în tramvaie, autobuze sau troleibuze, dar și masuri de distantare în avion. De asemenea, pentru vacante, comisarul…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca Prof. Adrian Streinu-Cercel nu mai este președintele comisiei științifice speciale anti-COVID din Ministerul Sanatații. Decizia lui Nelu Tataru a venit dupa apariția controversata a planului de izolare totala a persoanelor cu varsta peste 65 de ani creat…

- Libertatea face public un document trimis luni, pe 30 martie, de catre Institutul Național de Sanatate publica prin care recunoaște catre Ministerul Sanatații ca “nu cunoaște motivele” pentru care 13 din cele 22 de decese de la Suceava nu fusesera transmise pana atunci spre minister.Duminica, Libertatea…

- Masura este valabila doar pe o perioada de șase luni și a fost luata in scopul acoperirii necesarului de specialiști in contextul evoluției pandemiei. Avand in vedere evoluția situației epidemiologice generate de noul coronavirus, Ministerul Sanatații a solicitat guvernului elaborarea și adoptarea…

- Un studiu clinic european ce va fi realizat pe un total de 3.200 de pacienti a fost lansat duminica in cel putin sapte tari din UE pentru a testa patru tratamente experimentale impotriva noului coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii din Franta, citat de AFP si Agerpres. Cele patru tratamente…

