Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit luni seara la Digi24 despre noua taxa de rovinieta pe care unii transportatori o vor plati, cel mai probabil, din anul 2024. Potrivit ministrului, sistemul nu va fi schimbat pentru autoturisme, ci doar pentru traficul greu, care va fi taxat in funcție de distanța și nu in funcție de timp, așa cum se intampla in prezent.