Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anuntat miercuri ca va autoriza evacuarea aeriana din Kabul a cainilor si pisicilor dintr-un adapost infiintat de un fost soldat din marina, care a inchiriat un avion pentru a-si evacua personalul afgan si animalele, informeaza AFP. Afirmația vine in…

- Talibanii nu vor prelungi termenul-limita de 31 august pentru plecarea fortelor occidentale din Afganistan, au declarat ieri pentru Agentia Reuters doua surse din cadrul gruparii radicale islamiste, potrivit Agerpres. De altfel, niciun guvern sau vreun oficial occidental nu i-a abordat pe talibani pentru…

- Regatul Unit a evacuat peste 5.700 de persoane din Afganistan, a anuntat duminica seara guvernul britanic, care afirma ca îsi dubleaza eforturile pentru a accelera acest proces înainte de retragerea fortelor americane, relateaza AFP și Agerpres. Aceasta operatiune, numita PITTING, a permis…

- Ungaria a anuntat miercuri ca a organizat evacuarea unui grup de 26 de cetateni de-ai sai care sunt contractori in Afganistan si ca ei se vor intoarce in tara in curand cu un zbor derulat de alt stat, informeaza Reuters. Budapesta trimite de asemenea propria misiune de evacuare in Afganistan pentru…

- Secretarul britanic de externe Dominic Raab a recunoscut ca nu ar fi parasit Marea Britanie daca ar fi stiut ce se va intampla in Afganistan in weekend, in urma unor informatii ca el a ramas in vacanta pana duminica noapte, relateaza marti DPA. Ministrul de externe britanic a fost vazut relaxandu-se…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va prezida vineri de la ora locala 15:00 (13:00 GMT) o reuniune a ambasadorilor tarilor membre ale Aliantei, dupa decizia SUA de a-si evacua diplomatii si ceilalti cetateni aflati in Afganistan, au indicat pentru AFP doua surse diplomatice. In centrul discutiilor…

- Marea Britanie va desfasura temporar in Afganistan aproximativ 600 de soldati pentru a-i sprijini pe cetatenii britanici care parasesc tara, amenintata de pericolul extinderii controlului talibanilor, a anuntat joi executivul de la Londra, informeaza AFP. "Am autorizat desfasurarea de personal militar…