Cum se utilizează testele de salivă pentru COVID-19 care vor fi introduse în şcoli Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a postat pe contul sau de Facebook un scurt film, al carui protagonist este, alaturi de un elev, aratand cum se utilizeaza testele de saliva pentru COVID-19 care vor fi introduse de joi in scoli. De asemenea, el a anuntat ca profesorii care se implica in asamblarea testelor pe baza de saliva pentru elevi – in conditiile in care acesteea au fost distribuite cu componentele separate – vor primi zile de concediu, precizand ca acesta este un efort pe care il apreciaza si care este realizat in interesul sigurantei sanitare in scoli. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

