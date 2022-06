Stiri pe aceeasi tema

- Funia pare sa se stranga in jurul gatului directorului Scolii de Arte, Vlad Baba. Patru angajati ai institutiei au semnat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii. Este vorba de sefa Serviciului Artistic, Andreea-Elena Popovici, un muncitor, Ilie Vintzi, referentul economic Mihaela Cucorada…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Iași o acuza de inșelaciune, instigare la fals material și uz de fals pe Lacramioara Ursu, consilier județean PSD, anunța presa locala. Rechizitoriul a fost trimis luni la Judecatoria Iași. Presa locala a scris inca din 2020 de studiile Lacramioarei Ursu, aleasa in…

- Prefectul Nicușor Halici a prezentat o analiza lunara a activitații Instituției Prefectului și instituțiilor deconcentrate din Vrancea. Principala activitate este cea de verificare a legalitații actelor administrative. Prefectul Nicușor Halici a aratat ca, incepand cu luna ianuarie, au fost verificate…

- 11 mai 2022 Scrisoare deschisa Catre: Excelenta Sa, Domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei Domnul Nicolae Ciuca, Presedintele Partidului National Liberal Domnul Alexandru Muraru, Presedintele organizatiei judetene PNL Iasi Ref: Coruptia si inculpatii din PNL…

- Procurorii ieșeni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat ca au schimbat incadrarea juridica in cazul președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Acesta a devenit din suspect – inculpat pentru abuz in serviciu in forma continuata. Conform unui comunicat emis de DNA, acesta…

- Aceeasi calitate au primit-o seful Serviciului de Resurse Umane de la CJ si directorul Scolii Populare de Arte, in dosarul detasarii ultimului de la cabinetul presedintelui CJ, unde fusese angajat in aceeasi zi, la conducerea scolii. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, a transmis, marti, dupa ce DNA a anuntat inculparea acestuia in dosarul privind numirea unui consilier al sau in functia de director interimar al Scolii Populare de Arte "Titel Popovici", ca are incredere in justitie si va fi la dispozitia…

- Școala Populara de Arte „Titel Popovici” Iași organizeaza, joi 12 mai, de la ora 16:00, pe scena Teatrului de Vara din Palas Mall, Festivalul Folcloric „Flori de primavara”. Vor performa pe scena cursanți ai Școlii Populare de Arte de la specializarile canto popular și acordeon, saxofon, vioara, coregrafie…