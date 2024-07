Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile vor dura 2 ani Lucrarile pe partea bulgara a Podului Prieteniei (Giurgiu – Ruse) incep pe data de 10 iulie, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), preluata de Agerpres. Conform CNAIR, anuntul a fost facut de Agentia…

- Lucrarile pe partea bulgara a Podului Prieteniei (Giurgiu - Ruse) incep pe data de 10 iulie, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Agenția de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria a anunțat ca lucrarile la Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe pe data de 10 iulie 2024. Cat vor dura acestea și ce impact vor avea asupra traficului? Podul Prieteniei va fi inchis pe partea bulgara Lucrarile la Podul Prieteniei in partea…

- Lucrarile la Podul Giurgiu-Ruse incep in 10 iulie, in plin sezon al concediilor, cand foarte mulți romani merg cu mașina in Bulgaria sau Grecia. Anunțul oficial a venit aseara de la vecinii bulgari. Lucrarile vor dura 4 luni și jumatate pe fiecare sens, adica aproximativ 9 luni. In aceste condiții,…

- Lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie 2024, a anunțat Agentia de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria. Timpul estimat de finalizare a lucrarilor de reparatie de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi.

- Agentia de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria a anuntat, joi, ca lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie. Timpul estimat de finalizare a lucrarilor de reparatie in aceasta sectiune este de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi.

- Agentia de Infrastructura Rutiera a Republicii Bulgaria a anuntat, joi, ca lucrarile pe Podul Prieteniei, in partea bulgara, vor incepe in 10 iulie. Timpul estimat de finalizare a lucrarilor de reparatie in aceasta sectiune este de aproximativ 4 luni si jumatate pentru fiecare dintre benzi.

- Incepand cu data de 9 iulie, Podul Prieteniei, care leaga Romania de Bulgaria, intre Giurgiu și Ruse, va fi inchis parțial. Anunțul a fost facut astazi, de catre CNAIR. Timp de doua luni, Podul Prieteniei, dintre Giurgiu și Ruse, va avea cate un sens inchis, alternativ, pentru reparații.Dirijarea se…