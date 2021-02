Cum se tratează dependența de alcool. Care sunt pașii ce trebuie urmați pentru a scăpa de alcoolism Persoanele care se intreaba cum se trateaza dependența de alcool, trebuie sa știe trebuie sa știe ca datorita evoluției medicinii, astazi exista mai multe opțiuni de tratament disponibile. Diverși factori, cum ar fi istoricul medical, sistemul de asistența și motivația personala, pot juca un rol esențial in succesul recuperarii. Tratamentul trebuie supravegheat de o echipa de specialiști intr-o unitate de reabilitare. Este important de știut ca tratarea alcoolismului este un proces care dureaza toata viața. Aproape jumatate dintre indivizi recidiveaza dupa ce un an de sobrietate și 15% dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ma pot vaccina daca am facut deja COVID-19? Da, vaccinarea este recomandata și persoanelor care au avut COVID-19, transmite Ministerul Sanatații. Chiar daca extrem de rara, reinfectarea cu SARS-CoV-2 este posibila. Din cauza riscurilor crescute pe care le prezinta COVID-19, vaccinarea este recomandata…

- Persoanele din orașul Alba Iulia, care nu se pot deplasa fizic, vor fi transportate gratuit cu ambulanța spre centrele de vaccinare in ziua imunizarii, incepand de miercuri, 10 februarie. „Primaria municipiului Alba Iulia asigura, in colaborare cu Crucea Rosie Romana Filiala Alba, transport gratuit…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a prezentat vineri seara, la Digi 24 cum suna mesajul robotului telefonic pe care il vor primi persoanele reprogramate la vaccinare.„Am discutat impreuna cu colegii de la STS și am incercat sa gasim cea mai buna modalitate prin…

- Persoanele care s-au vaccinat „trebuie sa poarta in continuare masca” Persoanele care s-au vaccinat anti-Covid-19 trebuie sa poarta în continuare masca de protectie sanitara si sa respecte regulile de distantare. Vaccinul protejeaza persoana imunizata, iar masca îi protejeaza…

- A doua doza de vaccin este asigurata pentru toți cei care au primit-o pe prima, spune Comitetul pentru coordonarea campaniei de vaccinare. Precizarile vin in contextul in care Pfizer a redus cu pana la jumatate livrarile de ser impotriva coronavirusului in mai multe țari din UE, inclusiv in Romania.Din…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica faptul ca in cazul in care se va ajunge la un moment in care sa existe doze de vaccin care sa se iroseasca, atunci atunci „orice persoana in acea situatie poate sa beneficieze de vaccinare pentru ca doar nu…

- Un medic de familie din județul Calarași anunța, intr-o postare pe Facebook, ca va scoate din lista sa persoanele care refuza vacccinarea, invocand un articol de lege care arata ca asigurații au obligația sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului, informeaza Mediafax. „Asiguratii,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit noilor modificari introduse de autoritatile belgiene, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2020, orice persoana (rezidenta sau nerezidenta) care soseste in Regatul Belgiei dupa o sedere de cel putin 48 de ore intr-o zona rosie, inclusiv…