- Bianca Dragușanu și Alex Bodi continua sa fie printre cele mai controversate nume din showbiz-ul autohton, in mare parte datorita seriei de impacari și desparțiri prin care au trecut de-a lungul timpului. Chiar daca nu a trecut multa vreme de cand s-au separat din nou, blondina pare sa-l vrea deja inapoi…

- Of... tare incurcate sunt caile dragostei. Mai ales cand vine vorba despre Alex Bodi și Bianca Dragușanu! Dupa ce totul parea mai roz ca niciodata in relația lor, aceștia s-au desparțit din nou și au hotarat sa urmeze drumuri separate in viața. Iata ce reacție a avut afaceristul dupa desparțire!

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anunțat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio, au aparut fel de fel de zvonuri privind averea milionarului. Spynews.ro a stat de vorba cu Josip Heit, șeful lui Bodi, pentru a afla adevarul. Ce se intampla, de fapt, cu averea fabuloasa?

- O noua veste a zguduit showbiz-ul autohton! Dupa ce totul parea sa revina la normal in relația lor, Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio! Iata cum se reface blondina dupa aceasta desparțire!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi se iubesc mai mult ca niciodata și nu ezita sa arate asta. Recent, frumoasa blondina s-a gandit sa-și declare dragostea pe rețelele de socializare. Ce mesaj i-a scris fosta asistenta tv afaceristului?

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au desparțit, dar povestea continua. Dupa ce omul de afaceri a sunat-o pe vedeta pentru a-i cere sa se impace, aceasta are prima reacție in exclusivitate pentru SpyNews.ro

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat zilele trecute, iar acum afaceristul a facut o dezvaluire neașteptata despre cea care i-a fost soție. Se pare ca vedeta iși dorește impacarea cu acesta.Alex Bodi a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca el și Bianca…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!