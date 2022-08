Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi cazuri de variola maimutei au fost diagnosticate in Romania.Este vorba despre trei barbati cu varste de 24 de ani, 33 de ani si 38 de ani. Toti sunt din Bucuresti.Starea lor de sanatate este buna si se afla in izolare unul in spital si ceilalti doi, la domiciliu . Anchetele epidemiologice se…

- Primul pacient din Romania confirmat cu variola maimuței, un tanar de 26 de ani, are dosar penal, pentru ca nu a vrut sa dea detalii despre contactii sai. Tanarul de 26 de ani a refuzat sa le spuna cadrelor medicale daca a mai intrat in contact direct si cu alte persoane.

- Ministrul Sanatații a dezvaluit care este cea mai buna metoda de prevenție impotriva variolei maimuței, cea mai recenta infecție descoperita și in Romania in cazul a trei barbați. Potrivit medicului Alexandru Rafila, pacienții infectați trebuie sa ramana izolați pana la vindecarea complete, fiind nevoie…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a oferit și primele declarații, dupa ce la noi in țara au fost confirmate nu mai puțin de trei cazuri de infectare cu variola maimuței. Ministrul a subliniat clar faptul ca prezervativul este o metoda de prevenire care nu este infailibila.

- Al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania, informeaza Ministerul Sanatatii, azi 15 iunie. Este vorba despre un barbat de 31 de ani. Este vorba de un barbat de 31 de ani care s a prezentat ieri la un spital din Bucuresti. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala…

- Autoritatile sanitare sunt in alerta, dupa ce a fost confirmat primul caz de variola maimuței de la noi din tara. Barbatul a mers la spital dupa patru zile de la aparitia simptomelor. Potrivit Ministerului Sanatatii, a inceput deja o ancheta epidemilogica si asta pentru ca partenerul persoanei infectate…