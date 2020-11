Stiri pe aceeasi tema

- Testarea bacomatelor, manerelor ușilor magazinelor și altor suprafețe atinse frecvent intr-un oraș din SUA a relevat ca 8% din probe au fost pozitive pentru materialul genetic SARS-CoV-2, dar acel material a fost prezent in cantitați mici, relateaza Nature. Amy Pickering de la Universitatea Tufts din…

- Imunitatea celulara (celula T) impotriva virusului care provoaca Covid-19 este probabil sa fie prezenta la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primara, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arata un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabila pentru majoritatea…

- Mai mult de o treime din testele COVID-19 efectuate in ultima zi in toata țara au fost facute in București, peste 12.700, in timp ce șase județe au prelucrat sub o suta de teste, potrivit unui document obținut de G4Media.ro privind situația testarii in ultimele 24 de ore in fiecare județ. La nivel național…

- Giovanni Carilli si Giampiero Nobili sunt singurii locuitori din Nortosce, un sat izolat din centrul Italiei, insa ei insista sa poarte masti in aer liber din respect reciproc, relateaza CNN, citat de G4Media. In Italia, mastile sunt obligatorii in spatii publice inchise si deschise, iar aceasta regula…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și ca urmatoarele zile vor reprezenta ”un adevarat test” in tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici,…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- O echipa de cercetatori a folosit analiza supercomputerului Summit, de la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee, pentru a dezvolta o ipoteza noua despre felul in care coronavirusul deregleaza organismul și provoaca chiar și moartea pacienților infectați. Pe baza acestei cercetari, experții au…

- Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi impotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știința spun ca este prima dovada directa a faptului ca aceste anticorpi protejeaza oamenii impotriva reinfectarii, scrie prestigioasa…