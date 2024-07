Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea fostei cladiri a Judecatoriei Turda, din centrul orașului, va pune in valoare noul obiectiv al comunitații, care se va transforma intr-un Centru Cultural. ”A mai ramas puțin și redam comunitații cladirea fostei judecatorii, dar sub o noua forma. Renovarea acestei cladiri e in plina desfașurare,…

- A mai ramas puțin și redam comunitații cladirea fostei judecatorii, dar sub o noua forma.???? Renovarea acestei cladiri e in plina desfașurare, iar transformarea ei devine tot mai spectaculoasa, captand

- Eric Liebegut, in varsta de 18 ani, știe deja pentru cine va vota la alegerile europene: Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de extrema dreapta, despre care spune ca ofera o ruptura de un prezent sumbru și o viziune luminoasa asupra viitorului. Liebegut este tipic pentru o noua cohorta de…

- Toți cei 21 de consilieri locali turdeni, de la PNL, UDMR, PSD, AUR, PMP și USR au fost de acord cu proiectul de hotarare care vizeaza demolarea cladirii nefinalizate a Casei de Cultura Turda, situata in imediata apropiere a Primariei Turda, inițiat de primarul Cristian Matei. In expunerea de motive…

- Cladirea fostei Judecatorii din Turda, situata in zona centrala a orașului, este reabilitata cu fonduri europene. Lucrarile au ajuns la un grad de realizare de 50%, iar cladirea reabilitata incepe sa-și arate mareția și frumusețea. Aici se va dezvolta un centru cultural, dupa cum au anunțat oficialii…

- FOTO: Fosta școala din Henig va fi modernizata și transformata in capela și centru de cateheza. Cum va arata. Licitație, in SEAP Fosta școala din Henig va fi modernizata și transformata in capela și centru de cateheza. Cladirea școlii din satul Henig, comuna Berghin urmeaza sa fie modernizata și transformata…

- Pompierii din Lugoj și Faget au intervenit, marți dupa-amiaza, la stingerea unui incendiu izbucnit intr-o cladire dezafectata din satul Gladna Romana (comuna Fardea). „Au fost alertate Stația de Pompieri Faget si Detașamentul de Pompieri Lugoj, iar la locul evenimentului s-au deplasat 13 pompieri…

- Ziua Internaționala a Romilor a fost sarbatorita ieri și la Turda, unde au avut loc o serie de activitați culturale specifice romilor. „Participanții au luat parte la o serie de activitați culturale care au pus in lumina frumusețea culturii și tradițiilor romilor. Fiecare prestație artistica a fost…