- Creierul reprezinta doar 2% din greutatea corpului, dar consuma 20% din rezervele organismului. Acest organ controleaza multe aspecte ale gandirii: memoria, planificarea si organizarea, luarea deciziilor si multe altele. Aceste abilitati cognitive influenteaza felul in care ne indeplinim sarcinile de…

- O cladire din mijlocul orasului, lasata in paragina, are toate sansele sa renasca. Este vorba despre fostul acvariu, amplasat in Parcul central, zona Jirlau, care va fi modernizat cu fonduri europene. Autoritatile locale vor infiinta aici un club al pescarilor.

- Atacul PSD la adresa justiției și a statului de drept a devenit unul total, avand drept obiectiv subordonarea politica a tuturor instituțiilor de control. Pentru a-și atinge acest scop suprem și pentru a modela o democrație cu accente sud-americane, pe placul domnului Dragnea, PSD folosește toate mijloacele…

- O adevarata capodopera de arta atrage atentia tuturor celor care trec prin sectorul Buiucani al Capitalei. O pictura murala infrumusețeaza peretele de 130 de metri patrați al unei vinarii.Lucrarea a fost realizata de artista Inna Jeleascova, timp de 8 zile.

- Francmasoneria italiana a denuntat vineri ca 'anticonstitutional' si reamintind de 'legile fasciste' programul populistilor italieni - Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Liga (extrema dreapta) - care prevede interdictia ca francmasonii sa intre in guvern, relateaza France Presse preluat de agerpres.…

- Perimetrul din fata Curtii de Apel Constanta este impanzit de jandarmi. Este un nou termen in dosarul de trafic de droguri de mare risc de la Eforie Sud.Conform DIICOT, "in perioada aprilie iunie 2016, inculpatul Mimoun Kaabouni impreuna cu inculpatii Narvaez Ramon Diego, cetatean columbian, si cu Mikailionis…

- Incepem cu fosta fabrica de vinuri, Vinia SA, de pe strada Metalurgiei, unde se lucreaza destul de lent, lucrarile de modificare si modernizare incepand de acum un an de zile. Pana in 2015, aici exista compania producatoare de vinuri, in insolventa ce-i drept, care a vandut la sfarsitul vietii sale,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Titu, judetul Dambovita, ca e preocupat de realizarea sistemului de irigatii, sustinand ca merita tot efortul, indiferent cat e de mare, informeaza AGERPRES . ”Merita in Romania sa facem efortul, indiferent cat este de mare, pentru a repune sistemul…