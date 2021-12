De pe masa de Craciun nu pot lipsi preparatele din carne de porc. Din moși stravechi, romanii nu renunța la tradiția de a taia porcul de Craciun, in ziua de Ignat, pe 20 decembrie. Sacrificarea animalului presupune, de fapt, o practica pagana care a ajuns sa se asocieze cu sarbatoarea creștina. Cum se tranșeaza corect […] The post Cum se tranșeaza corect porcul, de fapt, conform tradiției de Ignat. Trucul care iți ușureaza munca appeared first on IMPACT .