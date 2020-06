Stiri pe aceeasi tema

- Jovana Kovacevic s-a nascut in data de 9 aprilie 1996, la Belgrad (Serbia). Joaca pe postul de inter stanga și are 1.81 m și 75 kg. Jovanna este componenta a echipei naționale a Serbiei, pentru care a jucat in 14 meciuri și a marcat 4 goluri, s-a precizat pe site-ul minaur.ro. Echipe la care a evoluat…

- Mikaela Eva Marija Massing s-a nascut in data de 13 martie 1994 la Molndal (Suedia). Joaca pe postul de inter stanga și are o talie impresionanta: 1,88 cm și 85 kg. Este componenta a echipei naționale a Suediei, pentru care a disputat 29 de meciuri și a marcat 100 de goluri, potrivit site-ului Clubului…

- S-a nascut pe 15 august 1990, in localitatea Sofia, Jonkoping (Suedia). Joaca pe postul de portar și are 1.83 cm și 80 de kg. Este componenta de baza a naționalei Suediei, pentru care a evoluat pana acum in 122 de meciuri, reușind sa inscrie de opt ori, a scris despre jucatoare minaur.ro. Echipele la…

- Britanica Natalie Poole, 35 de ani, are parte de o experiența teribila. Plecata sa faca voluntariat, femeia a ramas blocata pe una dintre cele mai indepartate insule din lume, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Mirror.Dornica sa ajute la salvarea unui recif de corali, Natalie Poole a ajuns,…

- Gigi Becali a declarat ca s-a testat de doua ori pentru coronavirus, alaturi de familia sa, la sfaturile medicilor! Luni seara, patronul FCSB a declarat, la Romania TV, ca este bucuros ca se redeschid bisericile, iar cluburile de noapte vor ramane inchise.”Cine traiește, traiește, la munca,…

- ​Federatia Europeana de Handbal (EHF) a anuntat, vineri, masuri drastice în privinta cupelor europene si a meciurilor în care sunt angrenate echipele nationale în acest an, masuri luate în contextual raspândirii pandemiei Covid-19 la nivel continental. Nationala de handbal…

- Atletul Rareș Toader (23 de ani) a avut un start excelent in 2020. Campion național de sala la finalul lunii februarie in proba de aruncarea greutații, sportivul iși vede amanat deocamdata visul de a obține biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pandemia de coronavirus a blocat toate competițiile…