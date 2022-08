Oleksandr locuiește in Enerhodar. Este orașul in apropierea caruia se afla centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa. Oleksandr a lucrat acolo și a povestit pentru „The Guardian” cum decurge viața de zi cu zi intr-un oraș care traiește in permanența cu spaima unui accident nuclear și a bombardamentelor. La centrala se intampla „lucruri nebunești”, spune el.