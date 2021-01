Cum se tolerează uneori în Germania importul de criminalitate Membrul unui clan criminal din Germania a primit, pentru a 27-a oara, drept de ședere de la autoritațile din Berlin. Nu mai departe de anul trecut, Ahmad A. a fost condamnat, din nou, pentru vatamari corporale periculoase. Decizia recenta a autoritaților berlineze înseamna însa ca acestui condamnat, membru marcant al clanului de tip mafiot Miri, îi este permis sa ramâna în continuare în Germania și nu poate fi deportat timp de înca 18 luni.

Infractorul cu multe condamnari anterioare a primit, în decembrie 2020, o noua prelungire a dreptului sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

