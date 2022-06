Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri un imprumut de 9 miliarde de euro (9,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina, pentru a ajuta țara sa continue sa funcționeze in timp ce se lupta sa respinga invazia rusa și dorește sa creeze un mecanism de reconstrucție pentru dupa razboi, scrie Reuters. Banii pentru…

- Experții in numerologie au spus ce este bine sa pui in portofel pentru a avea noroc la bani. Omul se gandește din cele mai vechi timpuri la diferite trucuri prin care sa atraga banii. Trucul pe care ți-l propunem mai jos este la indemana oricui și ar atrage mulți bani. Așadar, ce trebuie sa faci […]…

- Expertii au identificat care este leguma care protejeaza impotriva cancerului. Ea este foarte ieftina si se gaseste peste tot. Varza alba este cu siguranta prezenta in bucataria fiecarei gospodine. Expertii spun ca consumul regulat al acestei legume protejeaza impotriva cancerului si incetineste imbatranirea.…

- O piele frumoasa iți da o siguranța incredibila in tine. In speciala doamnele și domnișoarele urasc sa le apara un coș intr-o zi speciala sau sa se lupte cu punctele negre de care pare ca nu mai scapa. Bunicii foloseau anumite trucuri pentru imperfecțiunile tenului. Cu siguranța ai vazut-o macar o data…

- Este placut atunci cand te imbraci cu hainele proaspat spalate și calcate, insa exista un truc de care nu știai. Dupa ce ai calcat hainele, ele vor mirosi frumos și fresh toata ziua. Iata despre ce este vorba. Ce trebuie sa faci pentru ca hainele sa aiba un miros placut dupa calcare Atunci cand calci…

- Bataie de joc pe bani publici: Consiliul Județean Arad, condus de dr. Iustin Cionca, arunca banii pe lucrari de calitate indoielnica. Un exemplu clar (se vede in imagine) este in satul Horia, pe drumul Arad-Șiria, unde toate strategiile liberale ale unui alt specialist in drumuri, Gheorghe Falca, nu…

- ”Ne-am intalnit ieri dupa-amiaza cu reprezentantii celor 60 de firme creditoare ale Companiei Municipale Strazi Poduri Pasaje, care va intra in faliment la sfarsitul acestei luni. I-am asigurat pe creditori ca isi vor primii banii pe care ii asteapta de 2 ani”, a transmis, miercuri, primarul general…

- Romania va putea monitoriza submarinele rusesti din Marea Neagra, cu ajutorul dronelor. Armata este in proces de achiziție pentru sapte aparate de zbor ultramoderne care pot fi folosite pentru supraveghere, pot arunca bombe si nu pot fi bruiate.