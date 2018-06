Cum se situeaza companiile din Romania in fata schimbarilor aduse de impactul tehnologiei

Stiri pe aceeasi tema

- Solutii pentru clinicile si spitalele viitorului, importanta inteligentei artificiale, precum si solutii digitale de preventie, acestea vor fi cateva dintre componentele iCEE.health ce se va desfasura in prima zi de iCEE.fest, pe 14 iunie,...

- Schneider Electric, specialistul global în transformarea digitala a managementului energiei și al automatizarii, atrage atenția asupra faptului ca infrastructura de edge computing necesita aceeași protecție ca marile centre de date, deoarece este vorba de aplicații cruciale pentru business.…

- "In aceasta dupa-amiaza, alte 2.500 de fiole de imunoglobulina au intrat in depozitul Companiei Nationale UNIFARM si urmeaza a fi distribuite catre unitatile sanitare, in functie de solicitarile acestora. In luna mai vor fi aduse inca 12.000 doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul…

- Fiecare roman care a contribuit la pilonul II de pensii private a pierdut cate aproape 730 de lei din cauza banilor care nu au fost virați, potrivit calculelor realizate de Libertatea pe baza informațiilor furnizate de reprezentanții Senatului și ai administratorilor fondurilor de pensii. „Din cauza…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai importante probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca…

- Companiile ROMAERO si Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat ieri un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria de aparare la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere…

- Companiile ROMAERO si SIKORSKY, parte al grupului Lockheed Martin au semnat, miercuri, un acord de parteneriat industrial ce va asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria naționala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare și intreținere a elicopterului…