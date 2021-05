Stiri pe aceeasi tema

- Incident in timpul vaccinarii in Italia. O tanara de 23 de ani a primit, din greșeala, șase doze de vaccin in loc de o singura doza. Starea de sanatate a pacientei este, insa, buna, scrie AFP. O tanara de 23 de ani din Italia a fost vaccinata, din greșeala, cu șase doze de vaccin anti-COVID […] Source

- Femeia, de 28 de ani, a suferit o reacție adversa post-imunizare, potrivit Prefecturii Galați. Tanara și-a revenit imediat și nu a necesitat ingrijire medicala. Incidentul a avut loc marți, 27 aprilie, la centrul de vaccinare amenajat la Spitalul Militar „Aristide Serfioti”. O femeie de 28 de ani a…

- O femeie in varsta de 77 de ani a murit duminica, 11 aprilie, la spitalul din Turda desi a fost imunizata cu ambele doze de ser produs de Pfizer. Femeia a descoperit ca e infectata la doua luni dupa ce a facut rapelul, iar la cateva zile dupa ce a fost internata a decedat.

- Direcția de Sanatate Publica Arad face verificari la centrul de vaccinare. Șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat ieri CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv 18 doze de vaccin Pfizer, potrivit ISU Arad. Se pare ca ca din greșeala, cineva le-a aruncat la gunoi cu ambalajul…