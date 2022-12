Stiri pe aceeasi tema

- Costel Biju a ajuns de urgența la spital in perioada sarbatorilor de iarna. Ce spune cantarețul de manele despre perioada delicata prin care a trecut. Acesta se confrunta cu probleme destul de serioase de sanatate.

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Sharon Osbourne a fost externata din spital, dupa ce a ajuns pe mainile medicilor din cauza unei urgențe medicale. Soția lui Ozzy Osbourne a vorbit pentru prima data despre starea ei de sanatate, dupa ce a ajuns acasa.

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Aza Gabriela se confrunta cu probleme de sanatate, iar in urma cu cateva zile a fost nevoita sa mearga la spital. Artista trece prin momente grele, iar in exclusivitate pentru Antena Stars a vorbit despre ce a pațit, dar și cum se simte acum. Iata ce marturisiri a facut cantareața și ce spune despre…

- Cantareața Aza a trecut prin momente de coșmar, asta pentru ca frumoasa artista a ajuns de urgența pe mainile medicilor. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cantareața ne-a dezvaluit cu ce zile grele s-a confrunat in aceasta saptamana. Artista e acum sub tratament.

- Gabriela Cristea și-a ingrijorat urmaritorii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce in urma cu cateva zile s-a filmat de pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa-Capriciile Iubirii a marturisit in mediul online cu ce probleme de sanatate s-a confruntat și care a fost motivul pentru care…

- Rica Raducanu a ajuns de urgența la spital. Ce probleme de sanatate are legenda Rapidului. Fostul mare portar se afla internat la o clinica din București. Ce probleme de sanatate are acum cel poreclit Tamango. Rica Raducanu a ajuns de urgența la spital Rica Raducanu a ajuns de urgența la spital, potrivit…