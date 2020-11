Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea de sanatate a Andreei Balan! Surse din apropierea artistei au facut primele declarații despre aceasta. Cum se simte artista și ce i-au spus medicii in urma analizelor? Care este starea de sanatate a Andreei Balan? Ce i-au spus medicii artistei? Fanii Andreei Balan incearca…

- Starul pop Britney Spears a incercat sa-si linisteasca fanii preocupati de sanatatea ei mintala, marturisind pe social media ca "nu a fost niciodata mai fericita", informeaza Reuters. Spears, in varsta de 38 de ani, ale carei afaceri si viata personala se afla sub controlul tatalui ei…

- Andreea Balan a ajuns de urgența la spital. Cunoscuta cantareața trece prin momente extrem de grele. Ce a pațit jumatatea trupei Andre și de ce a ajuns in aceasta stare? Cum se simte juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva”? Andreea Balan, probleme de sanatate. Solista a ajuns de urgența la spital…

- De cand a inceput o relatie cu Tiberiu Argint, Andreea Balan radiaza. Mereu cu zambetul pe buze si optimista, jurata de la “Te cunosc de undeva!” a mai bifat o schimbare usor de observat. Din pacate, fanii acesteia nu au fost deloc incantati. Andreea Balan a fost dur criticata de fani pentru felul in…

- Paul Surugiu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa nu pare sa fie de ajuns. Indragitul cantareț și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un mesaj de-a dreptul ciudat pe contul sau de Facebook. De ce este Fuego nemulțumit?! Fuego și-a ingrijorat fanii cu cel mai…

- Dupa desparțirea de Andreea Balan , George Burcea a decis sa se concentreze mai mult pe cariera. Burcea e mai hotarat ca niciodata sa se dezvolte pe plan profesional poate și ca sa uite de suferința produsa de ruptura de Andreea și de cele doua fete pe care le are impreuna cu ea. Chiar daca actorul…

- Andreea Balan este una dintre cele mai frumoase vedete din Romania și, chiar și dupa doua nașteri, are o silueta de invidiat. Vedeta posteaza des pe rețelele sociale poze in diferite ipostaze, insa, cea mai recenta poza de pe Instagram a intrat in atenția fanilor, motivul supararii fiind costumul de…

- Gerard Butler a ajuns sa arate ca un om al strazii. Actorul a suferit o transformare incredibila, incat nici apropiații nu il mai recunosc. Nominalizarea de cel mai aratos actor de la Hollywood nu i se mai portivește deloc. Vedeta internaționala care a ajuns sa arate ca un om al strazii! Ce a pațit.…