- Salman Rushdie, autorul cartii ''Versetele satanice'' si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP.

