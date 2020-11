Cum se simte romanca voluntar care a testat vaccinul anti-COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea O ROMANCA s-a oferit VOLUNTAR pentru vaccinarea impotriva COVID-19. Cum se simte dupa ce i-a fost administrat serul: ”Am avut o ușoara durere de cap” O tanara romanca, Silvia Campeanu, s-a oferit voluntar pentru vaccinarea impotriva coronavirus, dupa ce și-a pierdut tatal care s-a infectat…

- Vaccinul anti-COVID-19 a devenit cel mai dezbatut subiect din ultimele zile. Intr-adevar, mai este puțin timp și acesta ar trebui sa soseasca in Romania, motiv pentru care, cetațenii trebuie sa cunoasca cat mai multe informații despre el și posibilele efecte pe care le-ar putea produce. O romanca s-a…

- Tocmai si-a pierdut tatal din cauza noului virus si, impreuna cu sotul, s-au oferit voluntari pentru testare. Ea a spus la Antena3 ca peste o mie de persoane sunt implicate in studiu. "Sunt si persoane peste 80 de ani", a spus ea. Vaccinul l-a facut sambata si sustine ca nu a simtit nicio reactie adversa.…

- Medicul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat, marți, la Ploiești, ca nu se pune problema ca vaccinul anti-COVID sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea...

- Un nou tratament cu anticorpi monoclonali urmeaza sa fie testat pe pacientii Covid-19 in spitalele din Marea Britanie. Tratamentul, daca se dovedește eficient, va duce la oprirea reproducerii virusului și la imbunatațirea ratei de supraviețuire a pacienților.

- Studiile clinice privind vaccinul impotriva noului coronavirus, dezvoltate de Universitatea Oxford și AstraZeneca, vor fi reluate, dupa ce au fost suspendate din cauza unei boli aparute in mod inexplicabil la un unul dintre voluntari, a anunțat, sambata, univeristatea din Marea Britanie, conform CNN.Cei…

- Agentia Nationala de Supraveghere Sanitara (ANVISA) din Brazilia a anunțat ca vaccinul anti COVID-19 dezvoltat de laboratorul AstraZeneca, nu a avut efecte adverse grave asupra pacienților, transmite...

- Un vaccin anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați și, in timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele reacții adverse au fost in mare parte ușoare, potrivit datelor publicate vineri in revista medicala The Lancet, scrie…