- Mioara Roman, mama Oanei Roman, a trebuit sa stea in izolare in centrul unde se afla, asta deoarece a fost confirmata cu COVID-19. Vedeta a marturisit pe Instagram ca nu i-a spus acesteia de boala pentru a nu se panica.

- Starul muzicii pop Elton John a anuntat marti pe contul sau de Instagram ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, nevoit sa anuleze doua concerte programate la Dallas, in sudul Statelor Unite, , informeaza AFP. Elton John s-a infectat cu noul coronavirus. Vedeta a fost nevoita sa anuleze…

- O vedeta extrem de cunoscuta in toata lumea a marturisit ca nu s-a vaccinat impotriva Covid-19 și nici nu se gandește sa o faca. Aceasta a marturisit ca este alergica la toate produsele chimice, astfel ca se teme de orice fel de ser care ofera protecție impotriva bolilor. Ce vedeta internaționala nu…

- In urma cu cateva zile, Giulia Anghelescu și familia ei au fost infectați cu virusul nimicitor Covid-19. Cei doi trebuiau sa plece in Austria, insa din cauza situației și-au anulat vacanța. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca starea lor de sanatate este una buna și nu s-au ingrijorat in…

- Mai sunt doar cateva ore pana la trecerea in noul an, iar majoritatea romanilor așteapta cu nerabdare momentul de la miezul nopții. Ei bine, de sarbatori cu toții știm ca cel mai bine ne simțin in sanul familiei. Lidia Buble, una dintre cele mai cunoscute și indragite artiste de la noi din țara, nu…

- LeBron James nu a fost folosit de Los Angeles Lakers contra celor de la Sacramento Kings (victorie cu 117-92), iar la finalul disputei Anthony Davis, unul dintre coechipierii sai, a elucidat misterul: LeBron a fost testat pozitiv la Covid-19. "Am vorbit cu el, am verificat cum se simte.…

- Tily Niculae este mereu cu zambetul pe buze și ne incanta de fiecare data cu aparițiile sale. Ei bine, cu toate astea, viața actriței nu este chiar atat de perfecta precum pare. Fara a ezita, aceasta a vorbit in cadrul unei emisiuni despre clipele terifiante prin care a trecut in momentul in care atat…

- Gina Matache trece prin momente neplacute, dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Mama Deliei a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars și a dezvaluit care este starea sa de sanatate in prezent.