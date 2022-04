Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a fost externat la inceputul lunii martie, dupa ce a stat 55 de zile in coma. Pilotul de raliuri a fost fotografiat in scaun cu rotile și inca nu poate sa mearga normal. In luna decembrie, Daniel Onoriu ajungea la spital in stare grava, cu hemoragie interna, la scurt timp dupa ce suferise…

- Daniel Onoriu a fost externat marți, 8 martie, dupa aproape trei luni petrecute in spital. Pilotul de raliuri face primele declarații, intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce a ajuns acasa. La inceputul lunii decembrie, Daniel Onoriu ajungea in stare grava la spital, dupa o intervenție de micșorare a stomacului…

- Daniel Onoriu, nepotul lui Gabi Lunca, s-a trezit din coma indusa dupa 55 de zile. Acesta a ajuns in spital in stare grava dupa ce și-a facut o operație de micșorare a stomacului, dar a ajuns sa piarda circa 2 l de sange.Pilotul de raliuri și-ar fi facut o operație de micșorare de stomac in Turcia,…