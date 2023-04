Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu momentul in care Dan Barna a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni, cand mergea cu trotineta. Initial, Dan Barna le-a spus politistilor ca nu are nevoie de ingrijiri medicale, doar ca, la nici doua ore distanta, dupa ce a fost lovit de masina, fostul vicepremier…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Antenei din municipiul Timișoara, dinspre strada Popa Șapca spre Calea Lipovei, iar la un moment dat a surprins și accidentat un barbat in varsta de 18 ani, angajat in traversarea drumului public pe o trotineta electrica, pe trecerea…

- ACCIDENT la Lancram: Copil de 9 ani, lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Ce spune Poliția Un accident rutier s-a produs marți dimineața, pe raza localitații Lancram. Un copil de 9 ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Baiatul…

- Un accident in care a fost implicat un copil și un autoturism s-a produs luni seara, la Dej. In jurul orei 18.15, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Dej. Din primele cercetari, s-a constatat ca un barbat de 46 de ani din Dej, aflat la volanul…

- Un elev de 14 ani din Arad a fost lovit de o masina, marti, pe trecerea de pietoni din fata scolii sale. In urma impactului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijri medicale, fiind ranit usor, la prima vedere., informeaza IPJ Arad. Oficial de la IPJ Arad In dimineata zilei…