Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran s-a externat ieri din spital, la catva zile dupa ce a nascut prematur o fetița, careia vedeta i-a pus numele Ema. Acum, prezentatoarea TV a dat noi detalii despre micuța ei, care a ramas in spital sub atenta supraveghere a merdicilor.„Ema este puternica, are o strangere de mana ca tati,…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite din cauza faptului ca a ajuns de urgența la spital cu fiica sa. Prezentatoarea TV s-a speriat teribil in momentul in care a ajuns acasa de la filmari și fetița sa avea febra, astfel ca a plecat intr-un suflet la spital cu Victoria. Vedeta a impartașit…

- In luna martie a acestui an, Cristina Cioran (43 de ani) a anunțat ca va aduce pe lume primul ei copil. Actrița și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, au anunțat atunci, in emisiunea “Vorbește lumea”, ca vor avea o fetița. „Sunt foarte emoționata și foarte foarte fericita. (…) Deși am 43 de ani, am ținut…

