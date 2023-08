Cum se simte CRBL după accidentul de motocicletă Cum se simte CRBL dupa accidentul de motocicleta Duminica, in jurul pranzului, CRBL a fost implicat intr-un accident rutier. Artistul se afla pe motocicleta cand a incercat sa depașeasca o coloana de mașini in Hațeg, județul Hunedoara. Conform polițiștilor, acesta ar fi lovit in plin o autoutilitara. Din fericire, accidentul nu a fost soldat cu victime decedate. Fostul component al trupei Simplu a fost insa dus de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Eduard CRBL (@eduardcrbl) Conform okmagazine.ro , artistul a suferit fracturi… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- CRBL a fost extrenat din spital dupa ce a fost implicat duminica, 6 august, intr-un accident rutier in județul Hunedoara. Artistul a oferit declarații exclusive pentru Playtech Știri despre starea sa de sanatate. A oferit detalii despre accident și spune ca nu este ce pare a fi. CRBL, implicat duminica…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa.In urma accidentului, CRBL a ajuns la spital, iar ulterior a fost transferat…

- Cantarețul CRBL a fost preluat luni dimineața, 7 august, de o ambulanța de la spitalul din Deva și transferat la o unitate medicala din Capitala, dupa ce a fost implicat intr-un accident de motocicleta in județul Hunedoara, transmite Antena3.Inainte sa fie urcat in ambulanța, cantarețul a transmis un…

- CRBL a facut primele declarații la scurt timp dupa ce a fost implicat intr-un accident de motocicleta duminica, 6 august. Cantarețul a fost dus la spital pentru investigații medicale.Celebrul artist CRBL a fost implicat intr-un accident de motocicleta, dupa ce s-a angajat intr-o depașire neregulamentara…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. „La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani,…

- Cantarețul CeReBeL, transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident in județul Hunedoara. Cantarețul, care conducea o motocicleta, a intrat in depașirea unei coloane de mașini. Accidentul ar fi avut loc, dupa cum transmit echipajele ISU locale, la amiaza. Ulterior, el a fost transportat…

- CRBL trece prin momente cumplite! Cunoscutul artist a fost ranit, in cursul zilei de azi, intr-un accident cu motocicleta, in Hateg, judetul Hunedoara. Care este starea de sanatate a cunoscutului cantareț.

- Cum se simte Catalin Botezatu dupa al șaptelea stent la inima Deja de mai mulți ani, Catalin Botezatu se confrunta cu afecțiuni ale inimii pe care reușește insa, cu ajutorul medicilor, sa le țina sub control. Luna trecuta, designerul a mers in Turcia pentru un set complet de analize. In acest sens,…