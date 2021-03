Cum se simte Cătălin Botezatu după cea mai recentă intervenție chirurgicală: „Asta mă omoară…” In urma cu o saptamana, Catalin Botezatu (54 de ani) anunța pe rețelele de socializare ca va fi supus unei noi intervenții chirurgicale in clinica din Istanbul, un se trateaza cand are vreo problema. „Sunt din nou la Istanbul, la spitalul care are grija de mine. Da, voi suferi o noua intervenție chirurgicala, dar e o intervenție sigura din toate punctele de vedere și sunt pe maini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de cate ori este nevoie, sunt cei mai buni. O sa va țin la curent și va voi spune cum a evoluat intervenția mea chirurgicala. Va pup și va iubesc”, era mesajul designerului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

