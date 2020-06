Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute v-am povestit ca soția lui Ștefan Banica, fermecatoarea Lavinia Parva a primit la mai multe fotografii publicate pe rețelele de socialziare diverse propuneri idecente, mesaje și un numar de telefon. Deși aceste propuneri ar fi trebuit sa-l infurie pe soțul vedetei, iata ca nu s-a intamplat…

- Chiar daca umiditatea iți strica parul, tu trebuie sa arați grozav din punct de vedere vestimentar. Iar acum ca s-au mai relaxat restricțiile, ai toate motivele sa pui mai mult accent pe ținute. Zilele ploioase nu sunt rele numai pentru parul tau, pot face ravagii și in ținuta ta. Probabil deja iți…

- „Va transmit foarte clar: nu pot sa accept sa revina in pozitia de director medical la Suceava doctorul Macovei. In baza decretului privind instituirea starii de urgenta, aveti competenta de a lua decizii in privinta managementului oricarui spital. Ca atare, va spun limpede: nu se poate intoarce domnul…

- Puțini pictori iși descriu munca lor ca fiind „proasta”. Mai puțini pictori care iși descriu munca drept „proasta” devin celebri. Totuși, asta s-a intamplat cand artista Stella Vine a vandut tabloul controversat al prințesei Diana. Tanara ne-a oferit unul dintre cele mai cunoscute tablouri ai anilor…

- Vești noi pentru romanii care au ales sa plece la munca in afara in aceasta perioada. Potrivit șefului DSU, aceștia nu se vor mai putea intoarce in Romania pe cale aeriana. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat și potrivit acestuia, sezonierii se pot intoarce acasa doar cu mașina sau cu autocarul.…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street. "Premierul a iesit din spital pentru a continua convalescenta la Chequers", resedinta sa din nord-vestul…

- DACIA anunța ca va relua, PROGRESIV, activitatea industriala! Muncitorii se pot intoarce VOLUNTAR la munca. “In acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate masurile sanitare de protecție in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv…