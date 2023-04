Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a devenit in urma cu o saptamana mama pentru a treia oara, iar recent a fost externata din maternitate și a ajuns acasa, acolo unde o așteptau ceilalți doi copii, dar și soțul ei. Vedeta ne-a povestit cum l-au primit copii mai mari pe frațiorul lor, dar și cand va avea loc botezul lui…

- Un barbat care pretinde ca este logodit cu o papușa de carpa a anunțat „nașterea” celui de-al treilea copil, potrivit Daily Mail . Cristian Montenegro, din Columbia, a descris-o anterior pe logodnica sa Natalia drept „iubirea vieții”. Cuplul – care au deja un fiu și o fiica impreuna – a dezvaluit ca…

- Adela Popescu și Radu Valcan au o casnicie care dureaza deja de 8 ani, iar cuplul lor este un exemplu pentru mulți. Povestea lor de dragoste nu a fost intotdeauna lapte și miere, iar acum și-au deschis sufletul și au vorbit și despre momentele mai puțin frumoase din relația lor. Intr-un interviu pentru…

- In Teatrul de Drama și Comedie Transnistrean N. S. Aronetskaya va avea loc, saptamina viitoare, premierea celui de-al treilea spectacol pus in scena de directorul Teatrului Dramatic Rus de Stat A.P. Cehov, Artistul Emerit al Moldovei Dmitri Koev. Astfel, in zilele de 4 și 5 martie va avea loc premiera…

- Anca Serea a trecut in decursul serii anterioare prin clipe dificile, dupa ce fiica ei, Sarah, a suferit o intervenție chirurgicala de urgența. Vedeta TV a dezvaluit cum a decurs operația și cum se simte in prezent adolescenta.

- Pe 13 ianuarie, Chrissy Teigen și John Legend au anunțat ca li s-a nascut cel de-al treilea copil. Iar zilele trecute, proaspata mamica a publicat și o fotografie cu bebelușul, alaturi de numele ales pentru acesta.