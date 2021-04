Cum se simte Alexandru Arșinel, internat a doua oară în spital. Informații de ultimă oră Actorul Alexandru Arșinel și soția sa, Marilena, au fost internați cu COVID-19 la doua luni dupa rapelul cu Pfizer. Aceștia au fost externați și reinternați cateva zile mai tarziu, in urma unor strari de rau. Noi informații despre starea de sanatate a maestrului. Informații despre Alexandru Arșinel. Detalii despre cum se simte maestrul Alexandru Arșinel, […] The post Cum se simte Alexandru Arșinel, internat a doua oara in spital. Informații de ultima ora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Alexandru Arșinel, 81 de ani, l-a contactat pe Cristi Brancu chiar in timpul emisiunii pe care acesta o prezinta la Prima TV și a transmis ca se simte bine și „nu trebuie sa ne facem griji” in ceea ce privește starea lui de sanatate. In timpul unei discuții legate de o piesa de teatru, Cristi Brancu…

- ”Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a spus Gheorghița, care a precizat insa ca vaccinul protejeaza impotriva unei forme grave a bolii. ”Chiar și in acele cazuri, (persoane infectate dupa administrarea serului - n. red.),…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit, marți, despre cazul actorului Alexandru Arșinel, care s-a infectat cu noul coronavirus la doua luni dupa ce s-a vaccinat. Medicul a explicat ca unele persoane din grupa celor vulnerabile nu dezvolta un nivel suficient de anticorpi.…

- ”Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a spus Gheorghița, care a precizat insa ca vaccinul protejeaza impotriva unei forme grave a bolii. ”Chiar și in acele cazuri, (persoane infectate dupa administrarea serului - n. red.),…

- Alexandru Arșinel, directorul Teatrului de revista „Constantin Tanase” din București și soția sa, Marilena, au fost diagnosticați cu SARS–CoV–2, la doua luni dupa ce s-au vaccinați. Amandoi sunt internați in spital, scrie Fanatik. Actorul și soția sa s-au vaccinat cu Pfizer in urma cu aproximativ doua…

