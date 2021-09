Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a anunțat ca a anulat botezul celui de-al treilea copil. Vedeta de la PRO TV a fost diagnosticata joi cu COVID-19, iar din aceasta cauza evenimentul nu se va mai ține.Astazi, Adela Popescu ar fi trebuit sa-și boteze cel de-al treilea copil, insa din cauza faptului ca a fost testata pozitiv…

- Adela Popescu a fost confirmata pozitiv cu Covid-19. Vedeta a facut anunțul chiar in timpul emisiunii „Vorbește Lumea”, printr-un apel pe Skype. Din fericire, starea de sanatate a vedetei nu este grava și incearca pe cat posibil sa-și protejeze bebelușul. „Dragii mei, ieri seara am facut un test și…

- Adela Popescu a fost infectata cu virusul covid-19, așa ca prezentatoarea de televiziune este nevoita sa ramana acasa și sa nu mearga in platoul de televiziune de la Vorbește lumea. Iata ca in locul ei a venit o alta vedeta extrem de cunoscuta! Surpriza la Vorbește lumea. Ce vedeta a venit in locul…

- Adela Popescu a lipsit astazi de la „Vorbește Lumea”, dupa ce i-a fost rau, motiv pentru care a facut testul COVID. Din pacate, acesta a fost pozitiv, așa ca prezentatoarea TV va sta departe de colegii din platou pentru urmatoarele doua saptamani. Deși slabita, Adela Popescu a intrat in direct la „Vorbește…

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt in culmea fericirii de cand au devenit parinți pentru a treia oara. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a fost externata din spital odata cu bebelușul ei, iar de cateva zile se obișnuieșt cu viața de familie cu 5 membri. Cum a fost prima noapte acasa a Adelei Popescu…

- Duminica, 11 iulie, Adela Popescu și Radu Valcan au devenit parinți pentru a treia oara, atunci cand baiețelul lor a venit pe lume. Prezentatoarea de la Vorbește Lumea a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, pe care l-au așteptat cu brațele deschise. Ce le-a transmis fanilor, in timp ce se afla in…

- In mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a publicat o fotografie surprinsa in a 37-a saptamana de sarcina. Prezentatoarea de televiziune va naște foarte curand. Adela și soțul ei, Radu Valcan (44 de ani), vor avea un al treilea fiu. Perechea mai are doi baieți, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani).…