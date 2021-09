Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Pulhac a povestit cum a ajuns Rikito Wtanabe sa devina caștigator, insa nu al marelui premiu Splash! Vedete la apa, ci al celei mai de infarct sarituri din concurs. Colegul sau de finala a avut parte de un moment care i-a ținut pe toți cu sufletul la gura.

- Alexandro Matias a fost una dintre persoanele publice care s-au aventurat in experiența ”Splash! Vedete la apa” cu succes. Totuși, fostul concurent de la ”Chefi la cuțite” a reușit sa sara de la 10 metri doar cand a fost pacalit, in antrenamente. In fața juriului, bucatarul a facut doar saritura de…

- Cine spunea ca daca ești facut pentru bucatarie doar acolo iți este locul? Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la cuțite a venit la Splash! Vedete la apa pentru a arata ca lucrurile nu stau tocmai așa. Acesta a sarit chiar de la zece metri și a primit aprecieri din partea juraților.

- Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezon 9, a acceptat invitația de a veni și la Splash! Vedete la apa, tocmai pentru ca este atat de iubit de toata lumea. Iata cum s-a descurcat tanarul in cea de-a șasea ediție a celui mai racoritor show de la Antena 1.

- Jador a impresionat pe toata lumea cu saritura sa de la Splash! Vedete la apa, asta deoarece concurentul a marturisit ca are frica de inalțime și niciodata nu a mai facut asta pana acum. Mama lui, aflata in public, a inceput sa planga de emoții atunci cand și-a vazut fiul pe platforma.

- Cel mai tare show estival a inceput, iar concurenții sunt gata sa faca valuri, sarind in piscina de la 3 metri, 5 metri, 7 metri și 10 metri inalțime. Jurații sunt extrem de exigenți cand vine vorba de notarea concurenților și unul singur va fi finalistul serii. Cel de-al patrulea concurent este Giani…

