Cum se simt ultimii cei patru militari răniți în Afganistan Starea de sanatate a celor patru militari raniți recent in Afganistan in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat este buna, anunța Ministerul Apararii Naționale. Militarii au fost transferați, la sfarșitul saptamanii trecute, la Centrul Medical Regional Landstuhl din Germania, pentru investigații medicale suplimentare și continuarea tratamentelor medicale de specialitate. In cursul zilei de marți, 27 octombrie, ei au fost vizitați de directorul centrului medical, care s-a asigurat personal ca militarii romani au parte de cea mai buna ingrijire și ca starea lor, atat fizica, cat și psihica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

