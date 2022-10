Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 23 Octombrie 2022, la ora 05:54:43 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 82km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului IncdfpPotrivit sursei citate, cutremurul s a produs…

- Autoritațile din Brașov vor ca partiile de schi sa fie pregatite pentru iubitorii sporturilor de iarna pana pe 15 noiembrie. Au fost montat 34 de tunuri de zapada mobile și alte 12 tunuri fixe, iar instalațiile de transport pe cablu sunt verificate pentru ca totul sa funcționeze in parametri normali.„Intenția…

- Primaria municipiului Buzau a participat, zilele trecute, prin viceprimarul Oana Matache și reprezentanți ai Cntrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, la Conferința EDU.DUAL – Strategii și Parteneriate- cea mai importanta conferința internaționala dedicata invațamantului dual din Romania.…

- 9.600 de firme și-au suspendat activitatea in primele opt luni ale anului Foto: Wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproape 9.600 de firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale acestui an, în creștere cu peste 20% fața de aceeași perioada a anului…

- Cum a ajuns Barbara Langellotti Atelier sa colaboreze cu cele mai mari case de moda din lume, precum PRONOVIAS și VERA WANG ? Povestea a inceput acum 8 ani, cand am mers in cautarea rochiei visurilor mele. Contrar așteptarilor unei experiențe de poveste, atunci cand emoția este puternica, am intampinat…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit in crestere la 3,9 pe Richter magnitudinea cutremurului produs sambata dupa-amiaza, la ora locala 14:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit datelor revizuite de seismologi, cutremurul s-a inregistrat…

- DNA a anunțat, joi, ca procurorii de la Serviciul teritorial Brașov au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Horia Palmer-Hirtopanu, director al Unitații de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, aflata in subordinea Ministerului…

- In ziua cand Rusia a invadat Ucraina, rețeaua ucraineana de electricitate era deja deconectata de la cea rusa. A inceput un alt razboi, cel energetic, in care Rusia este autoarea unui terorism nuclear fara precedent, susține pentru Libertatea inginerul ucrainean in energetica de origine romana Daniel…