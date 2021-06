Masurile de relaxare a restricțiilor anti-pandemie au generat o serie de reacții pozitive in randul romanilor care aleg iubirea, prietenia și bucuria. Aceasta este concluzia unui nou studiu Reveal Marketing Research, realizat in perioada 10-17 mai 2021. Cercetarea arata care este starea emoționala a romanilor dupa 1 an și jumatate de pandemie, este realizata lunar […] The post Cum se simt romanii dupa 1 an și jumatate de pandemie? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .