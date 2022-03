Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a indemnat luni companiile din sectorul privat sa se protejeze in fata unor eventuale atacuri informatice intreprinse de Rusia ca raspuns la sanctiunile occidentale impuse impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, informeaza AFP si Reuters.

Fostul cancelar german, Gerhard Schroeder, s-a intalnit, joi seara, si a discutat timp de cateva ore cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a pune capat razboiului din Ucraina, a informat publicatia Bild am Sonntag (BamS), fara a fi clar ce a reusit sa obtinut, transmite Reuters.

O noua convorbire telefonica era in desfasurare, sambata, intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, cu presedintele rus, Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, a doua zi dupa summitul de la Versailles, a anuntat Palatul Elysee, citat de France Presse si…

Bulgaria va gazdui pana la opt avioane de lupta si 200 de militari din Olanda ca sprijin pentru supravegherea spatiului aerian in contextul invaziei ruse din Ucraina, conform unei decizii adoptate vineri de guvernul de la Sofia, informeaza Reuters.

Ucraina a publicat cea mai recenta actualizare cu privire la pierderile militare ruse.

Kremlinul le cere rusilor, in a noua zi a razboiului din Ucraina, "sa se uneasca in jurul" liderului Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters.

Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la cel putin 50 de morti in Ucraina, inclusiv zece civili, anunta Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski.

Statele Unite vor transfera aproximativ 800 de militari, avioane de vanatoare F-35 si elicoptere de atac Apache in estul Europei, in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina, afirma un oficial de la Washington citat de agentia Reuters.