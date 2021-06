Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a spus pentru PS News ca greselile legislative inregistrate in perioada 2017-2019 nu au putut fi corectate in timpul mandatului sau, data fiind perioada scurta petrecuta la MJ. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este treaba celor care se afla în acest moment la guvernare „sa încerce sa îndrepte unele dintre lucrurile” pe care cei de la Comisia Europeana le-au scris în Raportul MCV, transmite Agerpres.„Noi…

- Senatorii au votat “pentru” urmarirea penala ceruta de DNA pe numele fostului ministru al Sanatații, Florian Bodog. Senatorul PSD Florian Bodog a susținut, miercuri, in plen, ca nu are nimic de ascuns si are incredere in Justitia din Romania, astfel ca nu le cere colegilor parlamentari sa voteze impotriva…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a salutat miercuri anuntul vicepresedintelui Comisiei Europene, Vera Jourova, conform caruia Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare si Verificare chiar anul acesta. "Aceasta veste reprezinta o recunoastere a efortului si a angajamentului…

- Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) daca totul merge bine, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova. Președintele PNL, Ludovic Orban, a transmis ca vestea...