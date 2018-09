Cum se scrie în presa românească despre referendumul anti-gay și de ce Referendumul anti-gay programat pe 7 octombrie va fi un nou prilej de disensiuni și dezbinare intre cetațeni. Asta din cauza ca fiecare privește referendumul in mod diferit. La randul ei, presa din Romania trateaza in mod diferit acest vot care hotaraște viitorul unei minoritați. Daca nu ești inca familiarizat cu acest referendum, cel mai probabil […] The post Cum se scrie in presa romaneasca despre referendumul anti-gay și de ce appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Problemele vaccinarii din România au ajuns în atentia presei internationale. Wall Street Journal avertizeaza ca rata de imunizare tot mai mica aduce tara noastra în prima linie a epidemiilor.

- La 1 ianuarie 2019, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Președinția rotativa a UE ar trebui sa consfințeasca atașamentul nostru definitiv la valorile europene și la democrația de tip liberal. Din pacate, comportamentul actualei puteri, centrat pe grijile și nevoile unor baroni,…

- Presa internationala continua sa scrie despre protestele antiguvernamentalede la Bucuresti, a doua zi dupa ciocnirile violente dintre manifestanti si fortele de ordine. Agentiile si publicatiile din strainatate vorbesc despre fermitatea romanilor care continua sa iasa in strada pentru a scanda "Jos…

- Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma ciocnirilor dintre manifestanti si fortele de ordine, dupa ce zeci de mii de romani au iesit in strada vineri pentru a protesta impotriva guvernului PSD in mai multe orase din tara si in...

- Euronews relateaza despre soferul care a folosit acronimul Partidului Social Democrat intr-un mod inedit, scriind pe placuta masinii sale -MUIE PSD. Libertate de exprimare sau insulta inacceptabila?, scrie Euronews. Placuta de inmatriculare a atras atentia politistilor in mai multe ocazii, potrivit…

- Doi tineri din Romania care s-au cunoscut in timp ce urmau cursurile unei facultati de Medicina din Marea Britanie s-au casatorit si au devenit absolventi in aceeasi zi, relateaza miercuri Press...

- Patru persoane au murit, iar alte cateva sute au fost evacuate in urma unor ploi diluviene ce au afectat Romania in ultimele zile, scrie presa internationala. Doi barbati si o femeie au fost luati de...

- Cel mai puternic om al stangii aflate la putere in Romania, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si jumatate de inchisoare – cu executare -, in prima instanta, intr-un caz de angajari fictive, scriu principalele agentii de presa si posturi internationale, preluate in toata lumea, transmite…