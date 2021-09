Cum se scrie corect: unflat sau umflat? Se intampla uneori sa mai avem și dileme cand vine vorba de anumite cuvinte. Tu ce parere ai, cum se scrie corect: unflat sau umflat? Cum se scrie corect: unflat sau umflat? Forma corecta este UMFLAT și este folosita atunci cand se vorbește despre obiecte cu pereți elastici sau plianți care și-au marit volumul prin umplerea cu aer sau cu alt fluid. Mai poate fi folosit și cand se vorbește despre ape, despre țesuturi, piele, dar și organe. Totodata, verbul ”a umfla” provine din latinescul inflare (transformarea lui in- , din lat. inflare, in um– fiind explicabila prin regulile care au functionat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

