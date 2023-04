Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana pune deseori probleme in randul vorbitorilor, de aceea este bine ca fiecare cetațean roman sa cunoasca cat mai bine pronunția dar și scrierea cuvintelor pe care le folosesc zilnic. Așa se intampla și in cazul numeralului cardinal "12". Cum se scrie corect: doisprezece sau douasprezece.…

- Peste jumatate din respondenții unui sondaj efectuat in Republica Moldova de compania iDATA susțin introducerea sintagmei „limba romana” in legislația Republicii Moldova.Potrivit sondajului, (52.8%) s-au expus pozitiv cu privire la introducerea sintagmei „limba romana” in legislația Republicii Moldova,…

- Un cadru didactic a explicat greșeala din subiectele de la simularea Evaluarii Naționale la Limba romana, susținuta luni, 20 martie. A fost eroare in formularea cerințelor elaborate de catre reprezentanții Ministerului Educației. „Ce vor face elevii la examen, in fața unei cerințe ca cea de la simulare?!”,…

- O greseala stiintifica in formularea subiectelor de la Limba si literatura romana, simularea Evaluarii Nationale 2023, a fost semnalata de profesorul de limba romana Ionel-Dumitru Nedelcu, pe adresa redactiei. Cadrul didactic scrie ca Subiectul I, punctul B, subpunctul 4 este gresit formulat din punct…

- 20 de elevi de clasa a VIII-a de la Școala Gimnaziala nr. 1 din localitatea argeșeana Vladești au primit la Limba și literatura romana la simularea Evaluarii Naționale 2023 subiectele destinate școlilor cu predare in limba maghiara, conform epitesti.ro. Greșeala a fost observata doar dupa terminarea…

- Votarea in prima lectura a introducerii limbii romane in Constituție a trezit numeroase reacții in Republica Moldova. Majoritatea pozitive, dar și iritate sau alarmate. Acestea din urma aparțin nu doar forțelor rusofile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Temperaturile reci au venit din nou in prim-plan, iar cei mai mulți romani iși doresc sa consume preparate calde. Majoritatea gospodinelor se conformeaza și pregatesc ciorbe și supe. Printre preferatele pofticioșilor de la masa se regasește supa de pui cu fidea, care se gatește rapid și este delicioasa…

- Olimpiade școlare 2023: Etapele și datele la care sunt organizate olimpiade școlare in acest an Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare ce se desfașoara in acest an, relateaza alba24.ro. Majoritatea etapelor județene sunt organizate in luna martie. OLIMPIADE…