Cum se scrie corect: topogan sau tobogan Unde mergi sa il dai pe cel mic? La ”topogan”, sau ”tobogan”? Afla chiar acum care este forma corecta. De multe ori in limba romana se intampla sa rostim sau sa scriem forma greșita a cuvintelor. Nu este insa nicio problema, caci acum clarificam situația. Cum se scrie corect : topogan sau tobogan Forma corecta este TOBOGAN, cu toate ca, in mod ciudat, varianta mai folosita este topogan. Tobogan provine din franțuzescul toboggan și definește o construcție in forma de jgheab inclinat, cu marginile ridicate, pe care se poate aluneca ușor și care servește ca mijloc de amuzament, mai ales pentru cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

