Cum se scrie corect: nivele sau niveluri? Cum se scrie corect: nivele sau niveluri? este o dilema pe care foarte multe persoane o au, iar noi va aratam soluția corecta. Scriitorul Radu Paraschivescu a vorbit despre aceasta confuzie des intalnita, la Digi24 . „Confuzia pe care o fac unii vorbitori intre pluralul unuia si pluralul celuilalt. Mai precis, felul in care folosesc pluralul „nivele” in locul pluralului „niveluri” in situatii in care substantivul in discutie are forma de singular „nivel”, a spus acesta. Totodata, el a explicat și modul in care este folosit cuvantul nivel. Cum se scrie corect: nivele sau niveluri? „Nivelul este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

