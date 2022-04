Cum se scrie corect: ”îmi cer scuze” sau ”îți cer scuze” Cum se scrie corect: ”imi cer scuze” sau ”iți cer scuze”. Pentru a evita anumite greșeli gramaticale extrem de simple este bine sa fim informați. Lucrurile sunt insa mai simple decat credem, insa mulți nu le iau in calcul. In primul rand nu se cer ”scuze” oamenilor, ci se cere iertare”. „Imi cer scuze!” este sinonim cu „Da-mi scuzele inapoi”, intr-o alta ordine de idei. Cum se scrie corect: ”imi cer scuze” sau ”iți cer scuze” Mai exact, ste greșit sa spunem: ,,Imi cer scuze”, putem spune simplu: ,,scuze”, ,,iți cer iertare”, ,,iertare”. Este greșita formularea: ,,Alina și-a cerut scuze oamenilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

