Cum se scrie corect: giamantan sau geamantan In cazul anumitor cuvintele, formele lor ne cam incurca, insa este bine sa vorbim corect, in special in anumite situații. Ce știți despre acest termen? Cum se scrie corect: giamantan sau geamantan? Cum se scrie corect: giamantan sau geamantan Forma corecta este geamantan și inseamna un cufar portabil din piele, carton, material plastic etc., in care se pun lucrurile necesare pentru calatorie. Mai este numit de dex ca fiind și un obiect de bagaj portabil, de forma dreptunghiulara și relativ plata, cu incuietoare, confecționat dintr-un material ușor (carton, piele, plastic etc.). Sonimul sau este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

